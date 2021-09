Naša poznata glumica i modna dizajnerica otkriva tajnu svog uspjeha

Katarina Baban već pet godina balansira između dva umjetnička poziva - glumačkog i dizajnerskog. U startu se vidi kako se radi se o drugačijim poslovima, no jedna stvar im je zajednička - nikada nije monotono i uvijek je kreativno. Svaki dan je drukčiji od prethodnog tako da je ključ uspjeha u odličnoj organizaciji što je Katarini izuzetno bitno jer je perfekcionista u svom poslu i teži da su svi zadaci odrađeni savršeno.

U razgovoru s Katarinom, saznali smo na koji način planira svoje obaveze i kako joj tehnologija pomaže u svakodnevnim zadacima, ali i kada se odmara od njih.

Jedna ste od najprisutnijih glumica na hrvatskoj televiziji. Kako izgleda jedan vaš dan ispunjen obavezama?

„Dan je pun različitih obaveza i ludih avantura. Puno sam u autu, sve stvari koje mi trebaju su u autu. Često se zezam da sve što tražim može jedino tamo biti. Svaki dan jurim od snimanja do showrooma, od showrooma do kazališta, a između toga na sto drugih strana. Nerijetko čujem pitanje “Kad ti to sve stigneš?”. S puno jake volje, zasukanih rukava i jasnom vizijom možeš sve!“

Kako volite započeti dan? Koji vam je omiljeni dio dana i kako planirate sve svoje obaveze?

„Najdraži dio dana mi je jutro. Uz kavicu i ugodnu glazbicu volim posvetiti vrijeme sebi, a potom se baciti na organizaciju dana. Moram priznati da jako uživam u tome - pronaći unutar zadanih obveza i malo mjesta za odmor u danu ponekad zna biti kvantna fizika. Ne volim gubljenje vremena, ponekad i po desetak puta provjerim plan kako bih bila sigurna da sve stižem na vrijeme bez nepotrebnih “rupa u rasporedu”!“