NASA otkrila kako će poslati letjelicu do Sunca

NASA u subotu prema Suncu šalje solarnu sondu koja bi se našoj zvijezdi trebala približiti u studenome. Na svom sedmogodišnjem putovaju letjelica će skupljati informacije o funkcioniranju zvijezda te podatke kojima će se unaprijediti vremenska prognoza na Zemlji

U cijelom solarnom sustavu, samo Sunce sadrži 99,8 posto ukupne mase i njegova gravitacija zadržava sve planete, satelite i ostala nebeska tijela na okupu, od sićušnog Merkura do Oort oblaka, velike nakupine meteorita. Unatoč snažnoj gravitacijskoj sili, vrlo je teško doći do Sunca. Za takav pothvat treba uložiti 55 puta više energije nego za putovanje do Marsa.