Nakon skandala sa Signalom: Kako zaštititi privatnost razgovora online

Kako velik dio života provodimo online, važno je razumjeti tko bi mogao imati pristup našim razgovorima i pretraživanju weba, kao i razumjeti kako zadržati privatnost u svijetu koji je sve povezaniji. Donosimo nekoliko preporuka i savjeta kako to učiniti.

Koristite osobne uređaje i mreže

Sve što radite na radnom računalu ili telefonu gotovo sigurno može biti vidljivo vašem poslodavcu. Stoga je dobra ideja koristiti osobni uređaj za privatne razgovore i pretraživanja interneta.

Isto vrijedi za poslodavčevu mrežu Wi-Fi-ja. Izbjegavajte koristiti je u privatne svrhe, naročito ako želite ispuhati frustraciju oko kolega na poslu, recimo.

Signal

Postoje brojne tehnološke platforme koje reklamiraju usluge enkripcijske zaštite za privatnost, uključujući iMessage i WhatsApp, a stručnjaci za sigurnost podataka uglavnom se slažu da je Signal zlatni standard.

Izgleda kao obična aplikacija za slanje poruka i telefoniranje, no u vlasništvu je neprofitne, ne privatne tvrtke, a prema zadanim postavkama enkriptira poruke od pošiljatelja do primatelja. Teoretski, to znači da nemaju ništa korisno predati vlastima ili bilo kome tko se pojavi sa sudskim nalogom.

Bez obzira koristite li Signal ili WhatsApp, stručnjaci savjetuju uključivanje značajke nestajućih poruka, a ona omogućuje automatsko brisanje razgovora nakon određenog vremenskog razdoblja, pa razgovori možda neće biti dostupni čak i ako se netko drugi dočepao korisnikova telefona.