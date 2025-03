Google slučajno obrisao podatke iz aplikacije Maps. Evo kako ih (možda) možete vratiti

Je li vam uključen backup?

Ali, nedavno se nekoliko korisnika oglasilo društvenim mrežama i pitalo zašto su njihovi podaci na vremenskoj traci nestali. Google je potvrdio kako su slučajno izbrisani s brojnih uređaja zbog tehničkog problema.

Ako se to dogodilo i vama, moguće je kako postoji način za povrat tih podataka, ako koristite šifrirane sigurnosne kopije (backup). Kako biste provjerili, pogledajte koristite li najnovije izdanje Google Mapsa.

Kucnite svoju profilnu sliku, zatim svoju vremensku traku i odaberite sličicu oblaka u gornjem desnom dijelu zaslona. Zatim možete odabrati sigurnosnu kopiju za uvoz podataka.

Ako vidite sličicu oblaka s crtom, to znači kako nema šifrirane sigurnosne kopije za korištenje i da su podaci trajno izgubljeni. Šifrirana sigurnosna kopija nije uključena prema zadanim postavkama, pa je moguće kako brojni ljudi neće moći vratiti podatke, piše Make Use Of.