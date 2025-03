S Find My Device sada možete pratiti druge ljude, no ima caka. Evo kako to učiniti

Kako koristiti Find My Device za pronalaženje ljudi?

Otvorite Find My Device i potražite karticu People. Imat će malu oznaku Beta pored sebe. Na karti se nalazi i naljepnica koja vam pokazuje da značajku dijeljenja lokacije pokreće Google Maps, iako joj pristupate putem usluge Find My Device. Ako ste već postavili dijeljenje putem Google Mapsa, vidjet ćete svoje kontakte na popisu i njihove trenutne lokacije prikazane na karti.

Kucnite dugme + (plus) kako biste podijelite svoju lokaciju s nekim novim. Po početnim postavkama, to je sat vremena, ali moguće je promijeniti na Today only (samo danas), Until you turn this off (dok ne isključite) i Custom duration (sami određujete trajanje).

Zatim možete odabrati kontakt s donje ploče ili generirati poveznicu koju ćete poslati nekome u aplikaciji po svom izboru. Moći će vidjeti lokaciju vašeg telefona za vrijeme koje ste naveli, kao i razinu baterije uređaja, a zauzvrat će dobiti priliku podijeliti svoju lokaciju, iako ne mora.

Ova značajka postoji u Google Mapsu već neko vrijeme. Možete je pronaći tako što ćete kucnuti svoju profilnu sliku (gore desno) pa zatim Location sharing. Tako ovu značajku mogu koristiti i vaši kontakti s iPhoneom - ako imaju instaliran Google Maps.

Kucnete li u Find My Device na bilo koji kontakt na popisu, vidjet ćete gdje se nalazi na karti. Na narednom zaslonu možete dobiti upute kako doći do njihove trenutne lokacije, uz pomoć Google Mapsa, a ovdje možete i prestati dijeliti lokaciju. Kucnite tri točkice pored imena kako biste ga sakrili.

U aplikaciji Find My Device na webu prisutne su također dvije kartice - Devices i People – ali ne možete ih koristiti za dodavanje novih kontakata, piše Life Hacker.