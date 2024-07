Nakon Beatlesa, NASA je u duboki svemir poslala i hip-hop pjesmu

Elliotičina pjesma koristi stihove i semplove soul hita Ann Peebles iz '70-ih godina prošlog stoljeća I Can't Stand the Rain, što je Tina Turner legendarno obradila 1984.

Prije toga NASA je 2008. godine u duboki svemir poslala pjesmu Across the Universe Beatlesa, pa je ovo prva tako odaslana hip-hop pjesma.

Američka svemirska agencija NASA je poslala stihove uspješnice Missy Elliot iz 1997. godine The Rain (Supa Dupa Fly) na Veneru koristeći Deep Space Network (DSN).

Elliot je trenutno na turneji nazvanoj Out Of This World. NASA je odabrala njenu pjesmu jer pjevačica 'ima iskustva u ubacivanju priča o svemiru i futurističkih vizualnih sadržaja u svoje glazbene videospotove'.



Pjesma je prešla više od 321 milijun kilometara kako bi stigla do Venere. Kako se kretala brzinom svjetlosti, za to joj je trebalo oko 14 minuta.



DSN je dio NASA-inog programa svemirskih komunikacija i navigacije. Sadrži niz divovskih radio antena koje omogućuju misijama praćenje, slanje naredbi i primanje znanstvenih podataka sa svemirskih letjelica koje putuju na Mjesec i dalje.



Venera je po mnogo čemu slična Zemlji. Otprilike je iste veličine i stjenovita je. Ali, njena je površina dovoljno vrela kako bi otopila olovo, a prekrivaju ju i oblaci sumporne kiseline.



Očekuje se kako će misije DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gass, Chemistry and Imaging) i VERITAS (Venera Emisivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy) biti pokrenute tijekom sljedećeg desetljeća.



Svemirska letjelica će putem DSN-a poslati podatke o atmosferi planeta. Također će snimati slike visoke rezolucije i mapirati površinu planeta.



NASA želi razumjeti zašto je Venera toliko različita, kao i pronaći odgovor na pitanje može li u njenim oblacima preživjeti neki oblik života, piše Forbes.