Najnovija značajka Skypea oduševit će vlasnike iOS-a i Androida

Poznata aplikacija za čavrljanje i videopozive od pružit će nam mogućnost dijeljenja sadržaja ekrana bez obzira koju mobilnu platformu koristili

Generalna ideja je omogućiti korisnicima da dijele sadržaje PowerPoint prezentacija, obavljanju online kupovinu s prijateljima ili u ugodnom društvu švrljaju aplikacijama za dejting, prenosi The Verge .

Skype ovim potezom uzima još jedan korak prema poslovno orijentiranim aplikacijama poput Cisco WebExa, Go To Meetinga i Zooma koji, pogodili ste, ovu značajku imaju već neko vrijeme. Ako ovu novu značajku želite koristiti već danas, trebat ćete biti Skype Insider (također poznat kao beta tester). Ako to već niste, predbilježite se pomoću formulara na ovoj stranici.

Dijeljenje ekrana će, ako pitate Microsoft, biti dostupno na iOS-u i Androidu, premda ono u ovom trenutku radi samo na Androidu.