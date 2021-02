Nadmašili sva očekivanja: Amateri iz Brazila uspješno su razotkrili tajne drevnog spajanja galaksija

Slike koje je objavila skupina amatera astronoma iz Brazila prikazuju fascinantno detaljne prizore udaljenih galaksija te, uz malo sreće, planiraju stvoriti temelje za buduća istraživanja i bolje razumijevanje njihove povijesti

Duilia de Mello, profesionalni astronom iz NASA Goddarda predvodi projekt u kojem uz pomoć pet amatera nastoji pronaći odjeke drevnog spajanja dviju galaksija.

Simulacije predlažu da u slučaju sudara velike galaksije s manjom (deset do sto puta manjom, točnije), veća galaksija doslovno razdere manju. Što se zvijezda tiče, njima nije ništa, no galaksija više ne postoji. Nakon epohalnih razdoblja u kojima se rasipalju po samom rubu veće galaksije, one stvore oblake u ljuskama koje je moguće snimiti na njezinom rubu. Nakon spajanja galaksije postaju lećaste, odnosno nalaze se u stanju između spiralnog i eliptičnog oblika.

Kako bi testirali ovu teoriju, Mello i suradnici (Marcelo Wagner Silva Domingues, Cristóvão Jacques Lage de Faria, João Antônio Mattei, Eduardo de Jesus Oliveira i Sergio José Gonçalves da Silva) promatraju obližnje lećaste galaksije, uključujući Centaurus A i Arp 230. Njihovi teleskopi uključuju dva Ritchey–Chrétiensa promjera 20 centimetara i 30 centimetara, Celestron promjera 28 centimetara, reflektor od 450 mm i refraktor APM 140. Promatranje se vrši u spektralnom rasponu od 400 do 700 nanometara.