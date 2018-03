Na Indiegogo je stigla pomalo uvrnuta domaća video igra

Osim po vrlo živopisnoj kostimografiji i scenografiji, igra General Horse and the Package of DOom specifična je po velikom broju filmskih scena snimljenih na više zanimljivih i nesvakidašnjih lokacija

Posljedni ste vojni poštar u galaksiji. Morate isporučiti tajnoviti paket, put do primatelja prepriječit će vam neprijatelji koji će na razne načine pokušati ga prisvojiti. Tako, ukratko prepričana, zvuči radnja video igre General Horse and the Package of Doom, najnovijeg izdanka domaće industrije igara koji traži potporu na platformi za zajedničko financiranje Indiegogo.

Iza projekta stoji Studio Spektar, mali nezavisni studio za razvoj igara iz Zagreba koji je ljubiteljima video igara već poznat po naslovu Viktor, a Steampunk Adventure, u kojem je u glavnoj ulozi istoimena divlja svinja-smetlar s misijom pokoravanja Austro-Ugarske. Osim po vrlo živopisnoj kostimografiji i scenografiji, General Horse specifičan je po velikom broju filmskih scena koje je zagrebački tim, uz pomoć prijatelja, osmislio i snimio na više zanimljivih i nesvakidašnjih lokacija. Te su scene sastavni dio full motion video znanstvenofantastične avanture u kojoj sami birate što ćete u kojem trenutku napraviti.