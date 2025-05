Novo otkriće: Božica neba iz drevnog Egipta zapravo je bila cijela galaksija?

Jedna nova studija, objavljena nedavno u publikaciji Journal of Astronomical History and Heritage, tako potvrđuje nešto što su egiptolozi već dugo tvrdili - da je staroegipatska boginja Nut zapravo personifikacija naše galaksije, Mliječne staze. Zaključak je to koji proizlazi iz proučavanja slika na drevnim sarkofazima i u grobnicama, primjerice onoj u kojoj je bio pokopan farano Ramzes VI.