Musk sljedeće godine šalje tri turista na Međunarodnu svemirsku stanicu. Cijena? Prava sitnica

To je drugi svemirski napor koji je kompanija najavila ove godine

Orbitalni odmor dio je dogovora koji je SpaceX potpisao sa startupom Axiom Space iz teksaškog Houstona, koji će upravljati logistikom putovanja za tri turista. Sedam civila već je boravilo u Međunarodnoj svemirskoj postaji, jedan od njih tamo je boravio dvaput, no ova misija bit će prvo potpuno privatno putovanje na ISS.

Svemirski turisti provest će ukupno dva dana na putu do stanice i nazad, a tamo će provesti osam dana, dijeleći prostor s astronautima koji tamo rade. Paket aranžman koštat će oko 55 milijuna dolara, a jedno je mjesto već rezervirano, prenosi The New York Times. Putovanje je omogućeno nakon što je NASA prošle godine najavila da će započeti otvaranje ISS-a komercijalnijim aktivnostima poput svemirskog turizma.

SpaceX već nekoliko godina gradi novu verziju svemirske letjelice Dragon. Ova privatna kompanija nedavno je završila drugo testiranje Dragona sa zadovoljavajućim rezultatima. Prvi let s astronautima NASA-e očekuje se krajem ove godine.

No SpaceX se ne zadovoljava ulogom svemirskog taksija za astronaute i u svemirskom turizmu vidi svoju veliku priliku. Prošli mjesec tvrtka je objavio da surađuje s turističkom agencijom Space Adventures kako bi zajedno s njima krajem 2021. ili početkom 2022. u orbitu oko Zemlje poslali prva četiri turista.