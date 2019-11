Musk je lud za Twitterom - ovo su najbizarniji online trenuci milijunaša opsjednutog tehnologijom

Ljubav milijunaša Elona Muska prema tehnologiji vidljiva je po njegovim brojnim poslovnim potezima, no čini se da ona ima i drugu stranu. Opsjednutost šefa Tesle i SpaceX-a društvenim mrežama nekoliko ga je puta uspjela odvući do suda

Predsjednik SpaceX-a, glavni čovjek Tesle i Neuralinka ne samo da želi unaprijediti tehnologiju, on je njome i opsjednut. Ovo nažalost ne znači da su Muskovi svakodnevni izleti na Twitter nužno promišljeni, što se može vidjeti i iz brojnih online prepirki koje su ga u nekoliko slučajeva uspjele odvući i do suda.

Ovo je prilično razbjesnilo Muska - do te mjere da je na Twitteru nazvao Unswortha 'pedo likom'. Kada ga je Unsworth prozvao zbog optužbi, Musk je odgovorio: 'Kladimo se u potpisani dolar da sam u pravu.' Premda ovo zvuči kao još jedna plitka prepirka na Twitteru, vrijedi uzeti u obzir to da hrpa ljudi prati Muskov Twitter te da su brojni mediji diljem svijeta uskoro počeli izvještavati o 'pedo liku' koji je prozvao Muska - premda šef Tesle nije imao nikakvog dokaza da je Unsworth pedofil.

Musk je prije razmjene informacija s Buzzfeedovim novinarom naveo kako želi da komunikacija bude skrivena od očiju javnosti, no novinar Ryan Mac jasno je rekao da to nije prihvatio, pa je nakon prepiske cijelu stvar objavio u članku. Dokumenti čak navode da se Musk u jednom trenu nazvao 'j***nim idiotom' zato što je Macu uopće poslao e-mail.

Intelektualno vlasništvo i jednorozi

Musk je u lipnju 2018. ušao u sukob i s lončarom iz Colorada pod imenom Tom Edwards. On je privukao Muskovu pažnju ekscentričnom šalicom na kojoj je nacrtan jednorog koji pušta plinove kojima se pokreću električni automobili. Musk je objavio tu fotografiju u veljači 2017., nazvavši ju 'njegovom najdražom šalicom ikad'.

Problem je nastao dva mjeseca kasnije, kada je Edwards rekao Musku da je svoju sliku prduckavog jednoroga vidio kao ikonu na ekranu Teslina vozila. Da stvar bude još gora, kompanija je iskoristila istu sliku za božićne razglednice.

Upravo ovaj potez potaknuo je Edwardsa da 'zatraži kompenzaciju za iskorišten intelektualni rad zato što umjetnicima diljem svijeta neprestano kradu umjetničke radove koje objave na internetu'. Kasnije izbrisane objave uglavnom sadrže Muskov pokušaj napada na Edwardsa, naglašavajući da bi bilo kakva pravna procedura vezana uz njih bila 'malo mutava'.

'Ako ništa drugo, moje objave povećale su broj prodanih šalica', rekao je Musk. Šef Tesle također je tvrdio (u kasnije izbrisanim objavama) da je ponudio novčanu kompenzaciju, no Edwards je to porekao izjavivši da u tom trenutku nije imao apsolutno nikakvih kontakata s Muskom ili Teslom.

Uglavnom, nakon hrpe Muskovih prigovora on i Edwards su se uspjeli dogovoriti izvan suda. Točni detalji nagodbe nisu dostupni javnosti, no Edwards je u svojem blogu napisao da je time 'riješio nesuglasice na način na koji su zadovoljili obje strane'. 'Potpuno je jasno da je došlo do nekoliko nesporazuma koji su uzrokovali eskalaciju situacije, no iskreno - drago mi je da je svemu tome došao kraj', napisao je.