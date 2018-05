Muka vam je od mape za 'download'? Ovako je možete raščistiti

Sve što skinete s weba se, ako niste mijenjali postavke, trpa u vašu mapu za download, što znači da ona u vrlo kratkom roku može postati zatrpana. Evo kako stvari možete brzopotezno dovesti u red

Promijenite mjesto gdje spremate podatke

Ako imate mapu u koju biste radije spremali podatke (poput eksternog diska ili desktopa), sve je lako izmijeniti unutar preglednika.

Da biste to napravili u Chromeu, odite u Menu > Settings i skrolajte do dna gdje ćete izabrati Advanced. Ispod zaglavlja Downloads pronaći ćete tipku 'promijeni' odnosno Change kojom mijenjate glavnu mapu za pohranu skinutih podataka. Ako kliknete na 'Ask where to save each file' Chrome će vas svaki put pitati za lokaciju kada odlučite nešto downloadati.

U Firefoxu odite u Menu > Options. U kartici Generals skrolajte do Files and Applications. U dijalogu 'Save Files To' izaberite novu mapu korištenjem preglednika. Također, kao i u Chromeu, pregledniku možete narediti da vas pita svakiu put kada odlučite skidati nove datoteke.

Opcija izbora lokacije pri svakom downloadu daje vam priliku da ih rasporedite po vrsti datoteke čime ćete učinkovito organizirati mapu za download.