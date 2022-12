Mračna godina za tehno lidere: Zuckerberg, Musk, Bezos – tko je prošao najgore

Posljednjih nekoliko desetljeća obilježili su vrhunski tehnološki lideri i izvršni direktori, koji su 'iz garaža' izgradili tvrtke vrijedne milijarde dolara, okupivši zajednicu vjernih sljedbenika. No 2022. je bila sve samo ne godina tehnoloških lidera. Naprotiv, bila je puno mračnija, i to sa i bez krize u svijetu

U veljači ove godine je Zuckerbergova tvrtka ušla u povijest, no iz pogrešnih razloga: cijena njezinih dionica pala je za 230 milijardi dolara u jednom danu , što je nacionalni rekord. Devet mjeseci kasnije, Zuckerberg je rekao zaposlenicima da je pogrešno procijenio 'nestalne vjetrove poslovanja': 'Ovo sam krivo shvatio i preuzimam odgovornost za to'. U divljenja vrijednoj demonstraciji takve osobne odgovornosti, otpustio je 11.000 drugih ljudi.

Amazon je također najavio otpuštanja, a New York Times je izvijestio da bi moglo biti ukinuto 10.000 radnih mjesta. U međuvremenu, čelni čovjek Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Jeff Bezos pojavio se na CNN-u kako bi svima rekao da će dati većinu svojih tadašnjih 124 dolara milijarda neto vrijednosti tijekom svog života. Zamislite da živite s manje od 62 milijarde dolara. To je dobitno za Bezosa: očito nesebična gesta koja vjerojatno neće imati vidljiv utjecaj na njegov život, odnosno financije.

Elon Musk

U travnju je tada najbogatiji čovjek na svijetu – koji je više puta pokazao da ne razumije odnos između riječi, djela i posljedica – dao ponudu za kupnju Twittera po cijeni od 54,20 po dionici.

Kad je počelo izgledati da bi do prodaje zbilja moglo doći, Musk je zaključio da možda ipak ne želi tu društvenu mrežu. No tvrtka ga nije htjela pustiti da se oslobodi te odluke, pa je nakon pravne bitke konačno završio s kupnjom, što je dovelo do još jedne njegove šale; unio je cijeli sudoper u zgradu tvrtke kako bi mogao napisati na Twitteru status, odnosno metaforu: 'Let that sink in'.

Takav 'ozbiljan i promišljen stav' definirao je njegov dosadašnji mandat na Twitteru. U pokušaju da stvori Twitter 2.0 koji nitko nije tražio, izbrisao je tisuće radnih mjesta, izmislio nova pravila i potom ih ukinuo, zahtijevao da zaposlenici budu 'ekstremno tvrdokorni', što bi moglo objasniti krevete u uredu, vratio na posao osobe poput Marjorie Taylor Greene i Rogera Stonea, pokušao vratiti Donalda Trumpa, vratio Kanye Westa pa ga opet banirao, te zabranio pa vratio novinare. Taj je kaos uništio njegovu reputaciju na ljevici, ali na krajnjoj desnici čini se da kult oko njega samo jača.

Godinu je zaokružio provedbom ankete među korisnicima kako bi vidio treba li dati ostavku na mjesto izvršnog direktora. Rekli su da. No iako izvana izgleda kao katastrofa, Musk očito uživa.