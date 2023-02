'Možda jesmo mali, no prepoznali su nas kao nešto novo i korisno. To smo dokazali i na velikom američkom tržištu'

'Uber za sigurnost vašeg doma'. Tim su riječima posjetitelji na ovogodišnjem izdanju najvećeg svjetskog tehnološkog događanja, sajmu CES, opisali hrvatski startup Zuluhood. Taj prošlogodišnji pobjednik natjecanja Idea Knockouta, koji organiziraju časopis Bug i Hrvatski Telekom, najprije je privukao posjetitelje zbog izgubljene prtljage, da bi naposljetku oduševio mnoštvo ulagača svojom idejom i proizvodom. Naime Zuluhood je 'online marketplace' za kućnu sigurnost koji putem mobilne aplikacije omogućuje da se angažiraju zaštitarske usluge za dom na zahtjev, ali i da se organizira alarmiranje zaštitara ili susjedskog nadzora putem 'smarthome' uređaja

'Možda jesmo mali, no na tržištu su nas prepoznali kao nešto novo i korisno. To smo dokazali i na velikom američkom tržištu. Zaštitarska industrija nije se mijenjala gotovo 30 godina. Počele su se događati promjene, hardveri su postali pametniji i jednostavniji, korisniji u kućanstvu, no usluge nisu pratile taj razvoj. Ovdje smo vidjeli svoju priliku', rekla je Krejči.

Dosad najveću hrvatsku delegaciju na CES-u predvodili su Dragan Petric, izvršni urednik časopisa Bug, i Bojan Mušćet, urednik digitalnih sadržaja Hrvatskog Telekoma. Pridružili su se Maji i Matiji na pozornice ove godine u posebnom, borilačkom izdanju, a sve ih je ugostila Jelena Glišić.

Petric je otkrio da svaki startup ima najviše do osam sekundi da privuče posjetitelje, i to na sajmu na kojem izlaže njih preko 3000. Matijevac i Krejči kažu da bi se posjetitelji kod njih zadržali neko vrijeme i skinuli aplikaciju, a potom ih preporučili drugima koji su drugi dan sajma posjetili štand Zuluhooda.