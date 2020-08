Motorola najavljuje novi uređaj - dolazi li nam to nadograđeni Razr?

Američki proizvođač putem društvenih mreža najavljuje 'okretanje iskustva korištenja smartfona', jako dobar znak da bismo uskoro mogli vidjeti novi Razr

Motorola polako šalje 'tajnovite' najave najnovijeg smartfona koji je, prema svemu sudeći, još jedan preklopnik, ovog puta sa podrškom za 5G. Najnoviji Razr će biti službeno predstavljen 9. rujna te će, citiramo 'opet okrenuti iskustvo korištenja smartfona' (flip the smartphone experience once again).

Premda sama najava ne daje preveliku količinu informacija, na slici se jasno vidi preklopni uređaja (po dizajnu vrlo sličan prošlogodišnjem). Ako ni to nije dovoljno dokaza, Motorola također koristi iste pozivnice kao prošle godine na kojima piše 'You're going to flip'.