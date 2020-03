Morate ostati kod kuće? Zabavite se uz ove izvrsne videoigre

S obzirom na pandemiju koronavirusa, sve više ljudi slobodno vrijeme provodi kod kuće. Donosimo vam nekoliko videoigara skrojenih za izvrsnu zabavu, kakav god vaš ukus bio

Ako ste ostali kod kuće, vrijeme je da se pozabavite stvarima koje do danas niste možda stigli baviti - hobijima koje ste zapostavili, knjigama koje niste pročitali ili - igrama koje niste zaigrali.

Ako želite provesti malo kvalitetnog vremena s obitelji zaigrajte Jackbox Party Pack , kolekciju igara koje uključuju naslove poput Quiplasha i You Don't Know Jack. Kolekcija društvenih igara za više igrača napravlje je za hrpu različitih platformi te je u svakom slučaju prilično zabavna. Svaki od paketa sadrži kolekciju različitih stolnih igara. Neke od njih su kvizovi, dok druge više podsjećaju na klasične obiteljske društvene igre.

O Stardew Valleyju smo pričali već nekoliko puta. Riječ je o optimističnoj i opuštenoj igri smještenoj na udaljenu farmu smještenu u blizini malog gradića Pelican. Kao nasljednik imanja, vaš zadatak je pokrenuti gospodarstvo, upoznati lokalce i pretvoriti oronulo zdanje u farmu vaših snova. U igri ne postoji ne postoji niti jedna 'opresivna' mehanika osim samog vremena, a sve ostalo je u vašim rukama - želite li poboljšati odnose sa susjedima ili unaprijediti farmu? Ili želite upoznati nekog posebnog? Stardew Valley nudi sve to, dostupan je na više-manje svakoj zamislivoj platformi (uključujući smartfone) i što je najbolje - omogućava igru za više igrača odjednom.

Tražite besplatnu igru u kojoj možete pokazati svoje borbene vještine? Isprobajte ove Battle Royale igre, pucačine u kojima se više igrača bori u bitkama do posljednjeg preživljelog. Dok je Fortnite prilagođen više-manje svim dobnim skupinama, Apex Legends i Call of Duty: Warzone se agresivnijom tematikom i opakijim likovima nastoje puno više približiti tinejdžerima (i starijima).

Sve tri igre su besplatne, nudeći igračima opciju kupnje sezonskih propusnica i kostima kojima će svoje likove učiniti jedinstvenima.

Pere vas nostalgija? Zaigrajte Nintendove klasike na Nintendu Switch

Nintendo Switch Online je Nintendova verzija PlayStationa Plus i Xbox Live Golda - ako želite igrati igre online, trebat ćete platiti pretplatu. Stvar kod Nintenda je što za godišnju pretplatu na Nintendo Switch Online trebate dati oko 20 eura, što je smiješno malo uzmemo li u obzir hrpu igara koje možete zaigrati dok ste pretplaćeni - igara koje je Nintendo strpao u veliku kolekciju klasika.

Tako ćete za tih 20 eura pored mogućnosti igranja igara online moći pokrenuti klasike sa Super Nintenda i Nintendo Entertainment Systema - Super Metroid, Legend Of Zelda: Link to The Past i Super Mario Worlda 2.