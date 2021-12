Moćni James Webb hrli prema cilju, a tri uvrnute prijetnje mogle bi mu stati na put

Novi svemirski teleskop hrli prema svom odredištu, oko 1,6 milijuna kilometara udaljenom od Zemlje. Puno je toga što njegovu misiju može dovesti u pitanje

Uređaj u obliku saća vrijedan deset milijardi američkih dolara trebao bi naslijediti legendarni teleskop Hubble . Trenutno je na putu do točke Lagrange L2, na udaljenosti od oko 1,6 milijuna kilometara od Zemlje. Tamo će kružiti u orbiti oko matičnog nam planeta, uz pomoć gravitacije kako Zemlje tako i Mjeseca.

Ali, to će biti posao NASA-inih inženjera. Pogledajmo tri pomalo uvrnute (ali barem djelomično stvarne) prijetnje koje mogu ugroziti ovu skupu misiju.

Za taj je teleskop bilo moguće poslati ljudsku posadu kako bi ga popravila. Pođe li nešto po krivu s Webbom.. Pa, to će vjerojatno biti kraj njegove priče.

Zašto se to ne bi moglo dogoditi i NASA-i? Zašto ne s teleskopom James Webb? S obzirom kako je riječ o skupom projektu koji privlači veliku pozornost javnosti, američke su vlasti uložile značajna sredstva u zaštitu. Ali, sve je pod kapom nebeskom moguće hakirati, uz dovoljno truda, vještine, vremena i novca.

Ali, isto tako bi mogli zakrčiti L2 komercijalnim satelitima koji će ometati Webb u istraživanju svemira ili se zabiti u njega. Musk to već radi u orbiti bliže Zemlji.

Povijest nas uči kako smo dosad svaki put kad smo istražili novo područje, bogato resursima u mjeri dovoljnoj kako bi utjecalo na globalnu ekonomiju, došlo do ratova.

Bit će posebno zanimljivo promatrati razvoj političkih događanja vezanih uz svemir tijekom idućih nekoliko desetljeća. Rusija možda ne može izgraditi i lansirati vlastiti teleskop poput Webba, ali je sposobna uništiti ga.

Iako to nema puno smisla s taktičke strane gledano, političke implikacije takvog čina bile bi ogromne, a i to bi bila odlična prilika za testiranje razine spremnosti za svemirske okršaje, uz praktično nepostojeće izglede za kolateralne žrtve.

Unatoč svemu navedenom dosad, trenutno najizgledniji scenarij je onaj u kojem će Webb stići do točke L2 i pomoći nam u daljnjem istraživanju svemira, piše The Next Web.