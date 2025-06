Pronašli ste svoje osobne podatke na Googleu? Evo kako ih ukloniti

Pod Results about you možete pratiti pojavljivanje vaših osobnih podataka na mreži i slati zahtjeve za uklanjanje. Naći ćete ih u postavkama Google Accounts. Evo što trebate napraviti.

Kako izbrisati svoje podatke iz Googleove pretrage?

Za ovo ćete trebati uređaj s pristupom internetu i korisnički račun pri Googleu.

1) Otvorite Google, i pretražite svoje podatke

Na računalu ili mobilnom uređaju otvorite Google Search. To možete učiniti u pregledniku ili u aplikaciji Google. Pretražite svoje osobne podatke, kao što su vaše ime, telefonski broj, adresa e-pošte...

2) Otvorite izbornik rezultata

Nakon što pronađete rezultat pretraživanja koji želite ukloniti, kliknite izbornik s tri točke pored njega.

3) Odaberite Remove results

Nakon što odaberete tu opciju Google će od vas tražiti razlog zašto to želite učiniti (recimo, It shows my personal info and I don't want it there.)

Google bi mogao postaviti dodatna dodatna pitanja, poput What personal info does it include? Možete odabrati kontakt podatke, financijske podatke, lozinke ili bilo koju drugu relevantnu opciju.

Izbornik s tri točke također ima opcije za prijavu povratnih informacija, poput prijavljivanja sadržaja koji širi mržnju ili nasilja.

4) Pošaljite na pregled

Kada ste spremni, pritisnite Continue i pošaljite svoj zahtjev na pregled.

Ako ste prijavljeni na svoj korisnički račun pri Googleu, dobit ćete obavijest kako je zahtjev poslan s računa na koji ste trenutno prijavljeni. Zatim će vam poslati e-poštu kako biste potvrdili svoj zahtjev.

Google će procijeniti sve zahtjeve za uklanjanje u skladu sa svojim pravilima o privatnosti, piše ZDnet.