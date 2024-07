Microsoft za globalni IT pad krivi – Europsku uniju?

Europska komisija je od ranih 2000-ih optuživala Microsoft da ima nepravednu prednost u odnosu na druge tvrtke zbog svog popularnog softvera Windows. Microsoftov glavni konkurent, Apple, 2020. godine blokirao je pristup jezgri na svojim računalima Mac, tvrdeći da bi to poboljšalo sigurnost i pouzdanost. Govoreći za Wall Street Journal, glasnogovornik Microsofta rekao je da kompanija ne može napraviti sličnu promjenu zbog sporazuma s EU-om.

Ispadom je pogođeno do 8,5 milijuna uređaja s Windowsima, potvrdio je Microsoft, rekavši da je to manje od jedan posto svih računala koja koriste njihov softver. Međutim, navodi se, došlo je do velikih utjecaja jer tvrtke naširoko koriste CrowdStrike, a iz njega su rekli da je 'značajan broj' pogođenih računala ponovno na mreži i ispričali se za globalni incident.

Prema novom Zakonu o digitalnim tržištima, Europa trenutno pokušava prisiliti Apple da omogući pristup svom iPhoneu kako bi se dopustilo korištenje alternativnih trgovina aplikacija i web preglednika.