Microsoft, Sony, Take-Two: Što se krije iza milijarde dolara vrijednih preuzimanja najvećih imena gejming industrije

Krajem siječnja Microsoft je napravio dramatičan potez i započeo kupnju Activisiona za vrtoglavih 68,7 milijardi dolara. Dva tjedna kasnije Sony je 'odgovorio' kupovinom Bungieja. Premda se sve ovo može racionalizirati i proglasiti bitkom platformi, postoji nekoliko razloga za to što se veliki izdavači odlučuju na ovakve poslovne manevre

Uoči najavljene Sonyjeve kupovine tvoraca serijala Destiny za cijenu od vrtoglavih 3,6 milijardi dolara siječanj je zaključen kao mjesec u znaku skoro nevjerojatnih akvizicija. Premda je u krupnom planu uglavnom Microsoft, valja naglasiti da je lavinu započeo Take-Two potpisavši ugovor o preuzimanju tvorca FarmVillea, Zynge, za 12,7 milijardi dolara. Ova se transakcija do Microsoftove smatrala najvećom te vrste u povijesti.

Microsoftovo preuzimanje tvorca Diabla, World of Warcrafta i Call of Dutyja potpisivanjem ugovora od 68,7 milijardi dolara dogodilo se samo tjedan kasnije. Zbrojimo li sve tri akvizicije, dolazimo do iznosa od 85 milijardi dolara.

Borba za tržište

Kupovinom Bungieja Sony će preuzeti talent koji stoji iza vrlo popularnog serijala Destiny te dobiti priliku oživjeti svoju ponudu sličnih naslova. Posve je sigurno to da Sony neće stati s Destinyjem, već će krenuti u razvijanje novih naslova koji će dosezati standard skupih igara za jednog igrača, kao što su God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us i Ratchet & Clank: Rift Apart. Sony trenutno u portfelju nije imao odgovor Fortniteu, no čini se da će ga kupovinom tvoraca popularne pucačine iz prvog lica jednog dana i dobiti.