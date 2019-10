Među 50 najbrže rastućih srednjoeuropskih tehnoloških tvrtki nalazi se i šest hrvatskih s rastom od 400 do 2800 posto

Deloitte je objavio svoju poznatu listu Technology Fast 50 za 2019. Mjerili su se rezultati kompanija u sektoru komunikacija, tehnologije zaštite okoliša, fintecha, proizvodnje hardvera i softvera, poslova vezanih uz zdravstvo i kvalitetu života te medije i zabavu. U obzir su dolazile samo tvrtke kojima je operativni prihod lani bio veći od 100.000 eura

Ovogodišnji predvodnik tradicionalnog Deloitteovog izbora najbrže rastućih tehnoloških kompanija zemalja središnje Europe Technology Fast 50 je litvanski Voltas IT , softverska tvrtka koju su 2014. osnovala dva iskusna inženjera automobilske elektronike i talentirani programer softvera. Ove su se godine prvi put pojavili na listi, a na prvo ih je mjesto izbacio rast od nevjerojatnih 5734 posto. Njihov je glavni cilj bio je stvaranje inovativnih, inteligentnih i lako razumljivih rješenja kako bi se vozačima olakšali upravljanje automobilom, Razvili su brzi, mali i bežični sustav za potpunu dijagnostiku automobila samo jednim klikom.

Najbrže rastuća hrvatska tvrtka je Bazzar koja se s rastom od 2821 posto našla na visokom petom mjestu. Njihov je uspjeh to veći što su potpuni novaci na ovom popisu. Tvrtka Prati me osnovana je 2013. kako bi unijela dašak svježine u e-trgovanje na području Hrvatske. Tako je pokrenut Bazzar.hr, inovativna, kupcima prilagođena platforma za online kupovinu s naglaskom na pružanje sigurnih i pozitivnih iskustava kupcima. Danas je Bazzar najbrže rastuća internetska trgovina u Hrvatskoj, povezana s najvećim svjetskim brendovima. Bazzar je za njih više od internetske trgovine; to je platforma na kojoj se svjetske trgovačke marke nude kupcima bez troškova i zavrzlama koje iziskuje samostalan izlazak na e-tržište.

Šesnaesto mjesto na listi najbrže rastućih srednjoeuropskih kompanija zauzeo je zagrebački Q s rastom od 927 posto. Q je nadaleko poznata softverska tvrtka; lani su na istom popisu bili treći, a njihova digitalna rješenja koriste klijenti kao što su BBC, The Times, Vodafone, Hilti, Novartis, Lufthansa ili Vaillant. Tvrtka ne koristi softver ili vlasničku tehnologiju trećih strana, a sve koncepte, nacrte, tehnike, tehničku dokumentaciju i ostale podatke razvili su njihovi vlastiti inženjeri i dizajneri. Na ovaj način Q stvara vrhunska digitalna rješenja za klijente iz 20 zemalja.

'Sjajno je kad vas već treći put prepoznaju kao jednu od najbrže rastućih europskih kompanija', rekao izvršni direktor Filip Ljubić. 'Koji god da je Q, mi imamo A nije samo naš slogan, već i naša poslovna filozofija koja djeluje na globalnoj razini.'

Softverska tvrtka Ars Futura još je jedan stari znanac s Deloitteove liste; lani su bili deseti, a ove ih je godine rast od 685 posto stavio na 27. mjesto. Ova developerska tvrtka osnovana je 2013. i iz svog ureda u središtu Zagreba posluje s klijentima u SAD-u i Kanadi. Radili su brojne projekte za male startupe, ali i velika poduzeća, od stvaranja Esports liga, online natjecanja i video mreža s Activision Blizzardom, preko CRM rješenja za Harvard, do suradnje s nizom američkih IoT tvrtki kako bi unaprijedili uporabu tehnologije u zdravstvu.