Mark Zuckerberg na Havajima gradi postapokaliptični bunker, evo kako će izgledati

Mark Zuckerberg je poznat po mnogočemu, no mnogi ne znaju da, pored zarade na informacijama korisnika svojih mreža, jako cijeni svoju privatnost. Toliko, štoviše, da je na ogromnom imanju na jednom od havajskih otoka, Kauaiju, izgradio rezervat u koji će se sakriti ako stvari krenu po zlu.

Vrtoglavih 244,6 milijuna dolara vrijedno imanje 39-godišnjeg Zuckerberga nalazi se na površini od 567 hektara te, piše Daily Mail, pokriva i dio zemljišta koje pripada lokalnim stanovnicima - ali zbog nenaseljenosti i manjka infrastrukture nije upisano u zemljišne knjige.

Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chan zavoljeli su Havaje te ondje kupili nekoliko kuća na susjednom otoku Oahu 2013. godine. 'Obični' otočani koji si ne mogu priuštiti ni puno skromniji dom već neko vrijeme kritiziraju njegove planove, piše Wired.

Zuckerberg je optužen da je 'kolonizirao' otok na kojem pojam privatnog vlasništva nije postojao do 1848. i koji je do 1973. imao samo jedan semafor. Posljednjih godina on i supruga donirali su milijune dolara lokalnim dobrotvornim organizacijama, kao i programu zapošljavanja i programu saniranja posljedica covida.

Međutim njihovo angažiranje važnog lokalnog političara kao 'poljoprivrednog savjetnika' sa šesteroznamenkastom plaćom, kao i davanje više od tri milijuna funti dobrotvornoj organizaciji povezanoj s upravom otoka - kako bi mogla kupiti tradicionalni havajski ribnjak - potaknulo je optužbe da Zuckerberg pokušava potkupiti političare.