Ljudi sve češće zamućuju svoje domove na Googleu: Evo zašto je to dobra ideja

Zašto je mudro zamutiti svoj dom na Googleovim kartama?

'Street View pomaže ljudima da virtualno istražuju svijet, a mi olakšavamo svima da zamute svoj dom ako to žele. Samo kliknite na 'Gumb za prijavu problema' i pošaljite zahtjev. Kako bismo dodatno zaštitili privatnost naših korisnika, koristimo najsuvremeniju tehnologiju dizajniranu za automatsko zamućivanje prepoznatljivih lica i registarskih pločica', rekao je glasnogovornik.

No sigurnosna taktika zamućivanja nečijeg doma na Googleovim kartama postoji već godinama, rekao je za ABC News Christopher Herrmann, profesor prava i policijskih znanosti na John Jay College of Criminal Justice u New Yorku. Ovaj jednostavan potez mogao bi spriječiti pljačkaše da napadnu nečiji dom, rekao je.

'Potencijalni lopovi sigurno žele izvidjeti lokacije prije nego što ih napadnu', rekao je Herrmann.

Kada traže online slike kuće, kriminalci traže imovinu vrijednu krađe i sve sigurnosne barijere koje bi mogle biti postavljene da ih zaustave, rekao je Herrman. To uključuje prepoznavanje rasporeda i ulaza u kuću, kao i prisutnost kamere na prednjim vratima ili vanjskog sustava nadzora.

Postoji rizik

Zamućivanje doma na Googleovim kartama moglo bi spriječiti krađu prikrivanjem takvih informacija. Međutim manevar također riskira povratni učinak ako lopovi posumnjaju da je imovina zamagljena jer sadrži dragocjenosti ili ranjivosti koje vrijedi držati podalje od pogleda. 'Možda je to više znak upozorenja', rekao je Herrmann.

Kako zamagliti svoj dom na Googleovim kartama?

Kako biste zamaglili svoj dom na Googleovim kartama, morate to obaviti na stolnom ili prijenosnom računalu. Naime ta opcija ne radi u mobilnoj aplikaciji. Na maps.google.com unesite svoju kućnu adresu u traku za pretraživanje u gornjem desnom kutu, pritisnite Povratak, zatim kliknite na fotografiju (Street View) svoje kuće koja se pojavi.

Kliknite na 'Prijava problema' u donjem desnom kutu zaslona. Sada je na vama da odaberete što želite da Google zamuti. Pomoću miša prilagodite prikaz slike tako da se vaš dom i sve ostalo što želite zamutiti nalazi unutar crvenog i crnog okvira. Koristite pokazivač za kretanje, a gumbe plus i minus za povećavanje i smanjivanje.

Kada završite s prilagodbom slike, odaberite ono što želite zamutiti:

Lice

Svoj dom

Automobil/registarsku tablicu

Drugi objekt

Od vas će se tražiti da date malo više detalja o tome što točno želite zamutiti, u slučaju da je na slici nekoliko automobila, ljudi i drugih objekata, stoga mora biti što precizniji i imati na umu da to trajno uklanjate.

Na kraju unesite svoju e-poštu (to je obavezno) i kliknite Pošalji. Zatim biste trebali primiti e-poruku od Googlea u kojoj piše da će pregledati vaše izvješće i javiti vam se nakon što zahtjev bude odbijen ili odobren. Možda ćete primiti još e-poruka od Googlea u kojima se traži više informacija o vašem zahtjevu.

Google ne nudi nikakve informacije o tome koliko dugo će trajati obrada vašeg zahtjeva, stoga samo pripazite na daljnje e-poruke.