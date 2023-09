Links otvorio svoju 16. poslovnicu u Hrvatskoj, nova poslovnica u Poreču

Na prostranih preko 160 četvornih metara, kupcima se nudi spektakularan izbor od preko 12.000 informatičkih proizvoda, čime Links još jednom potvrđuje svoju predanost pružanju vrhunske tehnologije svojim kupcima diljem Hrvatske. No to nije sve - osim bogatog asortimana informatičkih proizvoda, kupci će imati priliku naručiti i ostale proizvode iz širokog Links asortimana, kao što su mali kućanski aparati ili uređaji bijele tehnike, s mogućnošću besplatne dostave ili preuzimanja u poslovnici.

Links je također ponosno predstavio novi brend koji ima u ponudi – Octio, koji se ekskluzivno može kupiti samo u Linksu. Ovaj ekskluzivni brand nudi jednostavne, kvalitetne i pristupačne uređaje uredske periferije koji će zasigurno redefinirati vaše korisničko iskustvo. Svaki Octio proizvod izrađen je s pažnjom prema kvaliteti, jamčeći dugotrajnost i pouzdan rad. 'Ono što nas posebno veseli jest to što su ovi proizvodi jednostavni za korištenje i omogućavaju da tehnologija bude pristupačna svima'- ističu u Linksu. Osim ovog noviteta u Linksu možete pronaći i mnoge druge ekskluzivne proizvode, a jedan od njih je i Tessen gaming tipkovnica koja je s razlogom najprodavaniji model u Linksu.

Links je, od početka godine, dodatno potvrdio svoj angažman prema zajednici i gospodarstvu zapošljavanjem čak 51 novog djelatnika. Otvorenje nove poslovnice u Poreču predstavlja ne samo širenje poslovanja, već i priliku za stvaranje novih radnih mjesta, doprinoseći tako lokalnoj ekonomiji.

Svi ljubitelji tehnologije i inovacija sada imaju još jedno odredište u Poreču - Links poslovnicu, gdje će otkriti vrhunski izbor informatičkih proizvoda, ekskluzivnih brendova i tehnoloških rješenja koja će udovoljiti svakom zahtjevu. Povodom otvorenja nove poslovnice u Poreču Links je za kupce pripremio i ekskluzivnu ponudu poznatih brendova koja vrijedi do 9. rujna. Osim super ušteda do 50% povodom otvorenja Links je pripremio nagrade za najbrže kupce i mnoga druga iznenađenja, a njihova Links maskota bila je posebna atrakcija za najmlađe posjetitelje. Kako bi proslava bila posebna pripremili su odličan nagradni natječaj u kojem možete sudjelovati do 30. rujna i osvojiti Segway romobil Ninebot MAX G2 E u vrijednosti 899,99 €.