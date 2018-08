LG na sajmu IFA predstavlja novu liniju cjenovno pristupačnih smartfona

Riječ je o smartfonima LG G7 One i LG G7 Fit - trenutno najjeftinijim predstavnicima LG-jeve popularne serije G7

LG G7 One ima korsiti procesor Qualcomm Snapdragon 835 te dolazi s 4 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Slijedi istu estetiku dizajna 'all-glass' kao i LG G7ThinQ s poliranim metalnim rubom i tanak izgled, a posjeduje i certifikat IP68 za otpornost na prašinu i vodu. Njegov 6,1-inčni displej rezolucije QHD+ (3120x1440) ima FullVision omjer stranica zaslona 19,5:9.

LG Electronics predstavit će dva nova člana obitelji pametnih telefona G7 – modele LG G7 One i LG G7 Fit .

LG G7 One pokreće Android 8.1 Oreo te ima predinstalirane samo najbitnije aplikacije. Telefon automatski optimizira pozadinsku aktivnost za najbitnije radnje, s time da korisnici mogu jednostavno pristupiti Google Assistantu pritiskom na namjensku tipku na bočnoj strani telefona. LG-jev prvi Android One telefon će redovito primati sigurnosna ažuriranja s ugrađenom uslugom Google Play Protect .

LG G7 One je dolazi sa ugrađenom 32-bitnim konverterom Hi-Fi Quad DAC. LG G7 One također nudi virtualni 3D zvuk za sve sadržaje – do 7,1-kanalnog zvuka s naprednim surround formatom DTS:X.

Za one koji vole slušati glazbu bez slušalica, LG G7 One ima zvučnik Boombox koji koristi unutarnji prostor telefona kao rezonantnu komoru za dvostruko jači bas i zvuk u usporedbi s uobičajenim pametnim telefonima. Kada se stavi na čvrstu površinu ili kutiju, rezonantna komora se ponaša kao woofer kako bi pojačao učinak basa. Značajka AI CAM, prvi put predstavljena kod pametnog telefona LG V30S, bit će dodana kasnije ove godine.