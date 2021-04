LG je prvi veliki proizvođač pametnih telefona koji se povlači s tržišta

Južnokorejski LG Electronics Inc. prvi je veliki proizvođač pametnih telefona koji će, nakon što nije pronašao kupca, ukinuti taj proizvodni lanac

Odluka povlačenja LG-ja ostavit će upražnjeno oko 10 posto tržišta u Sjevernoj Americi gdje je treći po snazi i gdje će se za taj dio tržišta boriti Samsung Electronics i Apple Inc.

'U SAD-u LG je ciljao tržište uređaja srednjih do nižih cijena i to znači da će Samsung, koji ima umjerenije cijene od Applea, biti u boljoj poziciji privući korisnike LG-a', kazao je Ko Eui-young, analitičar u Hi Investment & Securities.