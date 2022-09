Lenovo ima novu generaciju impresivnog laptopa s preklopnim zaslonom, cijena je paprena

Kompanija je na IFA-i službeno predstavila najnoviji ThinkPad X1 Fold Gen 2 opremljen većim ekranom, jačin hardverom i rafiniranijim značajkama

Novi X1 Fold Gen 2 pokreće najnovija verzija Intelovih U-Series Core i5 i Core i7 VPro procesora dvanaeste generacije, uz dest jezgri za bolje performanse. Računalo se može pojačati sa do 32 GB LPDDR5 RAM-a i SSD-om do 1TB. Uređaj ima tri USB Type-C porta, od kojih dva podržavaju Thunderbolt 4. Kompanija također dodaje opciju za Nano-SIM ulaz i 5G Sub 6 uz LTE. Konačno, laptop ima tri zvučnika sa Dolby Atmosom.