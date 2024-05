Razmišljate o kupnji poslovnog laptopa? Links ima posebnu ponudu za svaki budžet

Posebna ponuda Lenovo laptopa u Linksu traje do 19. svibnj a, a budući da ima dosta različitih modela za svačiji ukus, odlučili smo vam olakšati odabir prema budžetu kako biste pronašli upravo ono što vam najbolje odgovara.

Do 1.000 eura

Ulaganje u kvalitetan laptop ne mora nužno zadati veliki udarac vašem novčaniku. Lenovo nudi niz impresivnih modela unutar budžeta do 1.000 eura, što je idealno za studente ili početnike u raznim sektorima koji traže pouzdanost i dobre performanse po ponešto prihvatljivijoj cijeni.

Na primjer, model Lenovo ThinkBook 16 G6 21KK003PSC dolazi s AMD-ovim Ryzen 5 7530U procesorom uparenim s čak 32 GB RAM-a i 1 TB SSD-a, što ga čini izuzetno sposobnim za multitasking i zahtjevnije zadatke. Sa 16-inčnim WUXGA IPS zaslonom i AMD-ovom Radeon grafikom, ovaj laptop idealan je za one koji trebaju precizan i oštar prikaz slika, a k tome još dolazi bez OS-a, omogućujući korisnicima slobodu izbora i prilagodbu prema vlastitim potrebama.

Tu je i model Lenovo ThinkBook 16 G6 21KK003GSC, koji se može pohvaliti nešto jačim procesorom Ryzen 7 7730U, pružajući dodatnu snagu za one kojima je to potrebno. Za one koji pak više preferiraju Intelove procesore, istaknimo Lenovo ThinkBook 16 G6 21KH007MSC koji stiže s Intelovim Core i5 1335U procesorom uparenim sa 16 GB RAM-a i 512 GB SSD-a te predinstaliranim Windowsom 11 Pro.

Do 2.000 eura

Za profesionalce koji su spremni uložiti nešto više novaca u svoj laptop, pa tako i poslovanje, tu je Lenovo ThinkPad L14 G4 21H1006VSC koji kombinira pouzdanost i performanse potrebne za rješavanje svih vrsta izazova. S Intelovim Core i5 1335U procesorom, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD-a, ovaj 14-inčni laptop osigurava izvrsnu brzinu i efikasnost, uz predinstalirani Windows 11 Pro koji donosi dodatne poslovne funkcionalnosti.

Zahvaljujući nešto većem 16-inčnom WUXGA IPS zaslonu, Lenovo ThinkPad T16 G2 21HH0073SC nudi više prostora za rad, što ga čini idealnim za bilo koga tko radi s vizualno zahtjevnim programima. S istom konfiguracijom kao i kod prethodno navedenog modela, T16 G2 pruža dodatnu udobnost i preglednost, čineći ga izvrsnim izborom za dugotrajni rad bez naprezanja očiju.

Perjanica ove posebne ponude u cjenovnom rangu do 2.000 eura predstavlja Lenovo ThinkPad X1 Carbon 21HM004KSC. S izuzetno laganim i čvrstim kućištem od karbona, ovaj laptop dizajniran je za poslovne korisnike koji cijene mobilnost, stil i performanse. Pogoni ga Intelov Core i5 1335U uparen sa 16 GB RAM-a, 512 GB SSD-a te Windowsom 11 Pro, a krasi ga 14-inčni WUXGA IPS zaslon.