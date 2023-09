Laptopi i AI: Izdvojili smo najveće novitete s ovogodišnjeg događaja Microsoft Surface

Surface Laptop Studio 2 i Surface Laptop Go 3

Microsoft je najavio Surface Laptop Go 3. Novi uređaj za koji Microsoft kaže da je '88 posto brži', dolazi s 12,4 inčnim zaslonom osjetljivim na dodir, teži nešto manje od 1,13 kg i ima tipku za otključavanje otiskom prsta. Laptop nudi do 15 sati trajanja baterije, dolazi s jednim USB-A priključkom, jednim USB-C priključkom i priključkom za slušalice.

Premda tijekom prezentacije nismo čitali ništa o Surface Go 4, Verge naglašava da je kompanija lansirala uređaj, no ponudila ga je isključivo tvrtkama. Surface Go 4 dobiva malo povećanje performansi, budući da zamjenjuje dvojezgreni Intel Pentium procesor svog prethodnika s nadograđenim četverojezgrenim Intel N200 čipom.

Cijena Surface Laptop Go 3 počinje od 799 dolara, dok cijena Surface Go 4 počinje od 579 dolara. Oba uređaja bit će dostupna od 3. listopada, a prednarudžbe počinju danas.