Lansiranja u svemir su sve češća, a rakete sve veće. Kakav to utjecaj ima na okoliš

Kad su se motori Starshipa na lanseru 20. travnja 2023. upalili, platformu je bila obavijena oblakom prašine i dima. Bio je to eksplozivni oblak krhotina - raketa je spalila krater u strukturi i poslala pijesak, zemlju, komade metala i betona u zrak do deset km daleko.

SpaceX-ovo mjesto za lansiranje u Boca Chici nalazi se na južnoj granici Sjedinjenih Država, s pogledom na Meksički zaljev. Tvrtka lansira na istok kako bi iskoristila prednost Zemljine rotacije, s dodatnom prednošću da svi ostaci rakete padnu u ocean (iako je utjecaj tih padova raketa na morski okoliš uglavnom nepoznat). Područje je okruženo državnim parkovima i nacionalnim rezervatima za divlje životinje – a to je važno područje za zaštićene biljke i ptice selice.

U svemirskoj luci stalno se prati kvaliteta zraka, tla i vode s mjerama oko zgrada i infrastrukture za zaštitu divljih životinja. No, baš kao i kod Cape Canaveral, kada je riječ o utjecaju lansiranja na okoliš, također su zabilježili povišene razine aluminija i kiselosti iz ispušnih plinova raketa na čvrsto gorivo.

Završno sastavljanje rakete Ariane-6 odvija se na lansirnoj rampi, s planiranim lansiranjem u srpnju. Kao što će Musk bez sumnje posvjedočiti, kada se radi o prvim letovima, neuspjeh je uvijek opcija.

Let Ariane-5 trajao je samo 39 sekundi prije nego što je raketa eksplodirala, navnodno zbog softverskog buga. Dok su očekivanja za let njegovog nasljednika i dalje visoka, planeri misije već su razradili najgore scenarije. Osim što se lansira samo u smjeru vjetra kako bi se krhotine odnijele u more, ako se raketa raspadne, dizajnirana je da se raspadne na male dijelove kako bi se smanjila štetu kada udari u tlo.