Oni su osvojili Mjesec: Ovo su priče legendi programa Apollo

Dana 21. srpnja 1969. bivši borbeni pilot Edwin Buzz Aldrin izašao je iz letjelice u kojoj je s kolegama sletio na Mjesec i postao druga osoba koja je kročila na njegovu površinu. Gotovo 20 minuta prije njegov zapovjednik Neil Armstrong bio je prvi koji je to učinio. Aldrinove prve riječi bile su: 'Prekrasan pogled.'

'Nije li ovo posebno?' rekao je Armstrong. 'Veličanstven prizor imamo ovdje.' 'Veličanstvena pustoš', odgovorio je Aldrin.

Činjenica da je bio drugi nikad mu nije odgovarala. Njegov kolega Michael Collins rekao je da je Aldrin 'više zamjerao to što nije bio prvi na Mjesecu nego što je cijenio to što je bio drugi'. No bio je ponosan na svoje postignuće; mnogo godina kasnije, kada se suočio s čovjekom koji je tvrdio da je Apollo 11 razrađena laž, 72-godišnji Aldrin ga je udario šakom u glavu.

A nakon Armstrongove smrti 2012. rekao je: 'Znam da mi se pridružuju milijuni drugih iz cijelog svijeta u žalovanju zbog smrti istinskog američkog heroja i najboljeg pilota kojeg sam poznavao.'

Unatoč teškim vremenima u kasnijem životu, nikada nije izgubio žeđ za pustolovinom te se pridružio ekspedicijama na Sjeverni i Južni pol - u potonju u dobi od 86 godina. Također je ostao zagovornik svemirskog programa, posebice potrebe za istraživanjem Marsa.

'Mislim da ne bismo trebali samo otići tamo, vratiti se i to je to - to smo već učinili s Apollom', kaže on. Njegovo je ime bila inspiracija za Buzza Lightyeara iz serijala filmova 'Priča o igračkama'. U siječnju 2023. godine, u dobi od 93 godine, oženio se četvrti put.

Charles Duke (Apollo 16)