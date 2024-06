Svemirski otpad oštetio mu je kuću. Sada tuži NASA-u

Incident se dogodio u ožujku i uključivao je objekt od metalne legure težine 725 grama, visine deset centimetara i promjera četiri centimetra. NASA je u travnju potvrdila da dolazi s palete svemirskog otpada teške 2630 kilograma, koja je sadržavala zastarjele nikal-metal-hidridne baterije, a koja je puštena iz stanice 2021. godine.

Takvi dijelovi obično bi izgorjeli u Zemljinoj atmosferi, no to se ovaj put nije dogodilo. Umjesto toga, komad otpada je preživio ponovni ulazak i srušio se kroz krov kuće Alejandra Otera u Naplesu, u Floridi. Oterov sin bio je kod kuće u vrijeme incidenta, no srećom je prošao bez ozljeda.

U izjavi odvjetničke tvrtke koja zastupa obitelj Otero, Mica Nguyen Worthy otkrila je da je NASA-i podnesen zahtjev za naknadu štete, piše Digital Trends.