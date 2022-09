Korlević o povijesnom sudaru u svemiru: Nisam siguran da je ovo pravi način za obranu od nebeskih objekata

U svemiru se dogodio povijesni sudar. NASA-ina svemirska letjelica DART namjerno je usmjerena u maleni asteroid kako bi se vidjelo može li promijeniti njegovu putanju. Astronom Korado Korlević izjavio je u središnjem Dnevniku HTV-a da će podaci sa sonde, koja je snimala posljedice eksplozije, za dva tjedna pokazati što se točno dogodilo te da nije baš siguran da je to pravi način obrane od nebeskih objekata

'Prava priča nam stiže kada vidimo je li sonda, koja je kasnila dvije minute iza DART-a i snimila posljedice eksplozije - uspjela preživjeti let kroz sve krhotine koje su letjele. Treba nam dva tjedna da stignu podaci s nje i da vidimo što se točno dogodilo', kazao je astronom Korado Korlević gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a.

'Za dvije godine kreće projekt Hera. Jedna druga svemirska sonda ići će gore, parkirati se i u detalje snimiti cijelu priču da znamo je li to pravi način da se možemo obraniti od nebeskih objekata. Po onome što se dosad vidjelo nisam siguran da je to pravi način i očekujem da će u narednih nekoliko godina krenuti priča da sve to treba ponoviti, ali s nuklearnom bojevom glavom da vidimo hoće li biti efikasnije', izjavio je astronom Korlević.