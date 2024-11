Nadmašili sve: Krenuli iz garaže, skoro propali, a danas drmaju svijetom tehnologije

Nedavno je Apple izvijestio o rastu prodaje od šest posto u četvrtom tromjesečju, čime je ponovno postao najvrjednija kompanija na svijetu, nadmašivši čak i Nvidiju. Ovo postignuće još je jedan korak prema potencijalnoj procjeni njegove vrijednosti od čak četiri bilijuna dolara (oko 3,6 bilijuna eura), a tajna tog uspjeha leži u jedinstvenoj strategiji plasiranja proizvoda - umjesto da se izmišlja nova tehnologija, fokus je na tome da se učini prihvatljivom, elegantno dizajniranom i pouzdano funkcionalnom.

Svojim dizajnom i inovativnim pristupom kompanija je uspjela izgraditi neusporedivu lojalnost korisnika te postati sinonim za visoku kvalitetu i funkcionalnost.

Povijest Applea – od garaže do tehnološkog giganta

Apple su osnovali Steve Jobs i Steve Wozniak 1976. godine s Ronaldom Wayneom, a on im je prodao svoj udio. Prvi proizvod bilo im je mikroračunalo Apple I, izrađeno u Jobsovoj garaži. Premda je to bio jednostavan uređaj bez tipkovnice i monitora, bio je dovoljan da privuče pažnju i omogući razvoj Applea II, a on se ubrzo pokazao kao prava prekretnica. Lansiran 1977. godine, Apple II postao je jedno od najprodavanijih računala u SAD-u te pomogao kompaniji da postane lider na tržištu osobnih računala, piše Euronews.