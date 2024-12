Ovo su neki od najvećih ovogodišnjih tehnoloških promašaja

Nešto nam govori da je to tek početak problema u tom području...

S druge strane, web preplavljuju računalno generirani tekst i slike. Ponešto je dobro, ponešto... pa, bizarno. Poput, primjerice, 'škamp Isusa'.

Ove su godine istraživači tvrdili da je otprilike polovica dugih postova na LinkedInu i Mediumu djelomično generirana umjetnom inteligencijom. Opet, i to bi mogao biti tek početak...

Boeing Starliner

Dugo odgađani svemirski brod za višekratnu upotrebu nasukao je NASA-ine astronaute Sunitu Suni Williams i Barryja Butcha Wilmorea na Međunarodnoj svemirskoj postaji.

Misija u lipnju trebala je biti osmodnevno povratno putovanje kako bi se testiralo Starliner prije nego što krene u dulje akcije. Ali zbog curenja helija i problema s potisnikom morao se vratiti prazan.

Sada se Butch i Suni neće vratiti na Zemlju do proljeća 2025., kada bi ih letjelica Boeingova konkurenta SpaceX-a trebala dovesti kući. Nakon fijaska Starlinera, Boeing je otpustio šefa svojih odjela za svemir i obranu.

Ovo je općenito bila loša godina za Boeing. Najprije su jednom od zrakoplova usred leta odletjela vrata. Potom su ga potresali štrajkovi, pa je pristao na veliku novčanu kaznu zbog obmane vlade o sigurnosti zrakoplova 737 Max, a glavni izvršni direktor podnio je ostavku u ožujku.

CrowdStrike

Zbog softverske greške tisuće računala s operativnim sustavom Windows u zrakoplovnim tvrtkama, TV postajama i bolnicama počele su 19. srpnja prikazivati ​plavi ekran smrti.

To je dovelo do rijetko viđenog globalnog raspada sustava, a on je pogođene koštao ogromnog novca i puno živaca. Uslijedile su tužbe i protutužbe. Rasplet još čekamo.