Korisnici Threadsa ne moraju više objavljivati na Facebooku i Instagramu

Kako biste spriječili dijeljenje objava s Threadsa na drugim aplikacijama tvrtke Meta Platforms, kucnite dva retka u gornjem desnom kutu aplikacije Threads, pa Privacy i zatim Suggesting post on other apps.

Nova značajka stigla je kao odgovor na prigovore korisnika.

Facebook i Instagram dobili su također karusel For You on Threads tijekom zadnjih nekoliko mjeseci. Značajka je bila namijenjena poticanju angažmana na Threads, jer se činilo da platforma propada nakon impresivnih početnih rezultata.

No, sada stvari izgledaju puno bolje. Glavni izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg rekao je prošlog mjeseca kako Threads sada ima gotovo 100 milijuna mjesečnih korisnika.

To je još manje od više od pola milijarde mjesečnih korisnika, koliko je Elon Musk nedavno tvrdio da X ima, ali svejedno izgleda kao dobar rezultat za Threads, aplikaciju koja je aktivna nešto više od četiri mjeseca.

U pripremi je, čini se, i izdanje za korisnike u Europi, piše Verge.

Meta je odgodila pokretanje Threadsa u Europi zbog načina na koji Zakon o digitalnim tržištima regulira rukovanje podacima s više platformi.