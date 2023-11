Instagram testira dugo iščekivanu značajku: Moći ćete isključiti potvrde čitanja poruka

Izborniku Privacy & Safety za izravne poruke možete pristupiti kucnete li korisničko ime ispod chata. Ako ste među korisnicima odabranim za testiranje, vidjet ćete sklopku za isključivanje potvrda čitanja pod Who can see your activity.

Zasad nije poznato kada bi nova značajka mogla biti dostupna svim korisnicima. WhatsApp je ima još od 2014. godine.

Instagram također planira uvesti zadanu enkripcijsku zaštitu od pošiljatelja do primatelja za Instagram DM nakon što završi s uvođenjem te značajke za Messenger.

To bi se, prema najavama, trebalo dogoditi do kraja ove godine, piše Tech Crunch.