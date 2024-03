Koliko je inteligentna umjetna inteligencija? Evo što kažu stručnjaci

Karlo Knežević, voditelj tima za umjetnu inteligenciju u Sofascoreu, upozorio je da se danas jako malo priča o sigurnosti umjetne inteligenciji: 'AI Act je dobar pokušaj da se regulira utjecaj umjetne inteligencije, odnosno da se regulira razina rizika s obzirom na njenu primjenu, no i dalje je to skup lijepih želja', tvrdi Knežević i dodaje: 'AI je trenutno ‘hype’, kompanije to koriste već godinama. Ovo je fenomen o kojem ljudi ne znaju puno, prisutan je i određeni strah, a to je uvijek plodno tlo za stvaranje hypea.'

Martina Silov, predsjednica CroAI udruge, zaključila je da iako je regulacija neminovna, najveća je bojazan da regulacija ne spriječi inovaciju.

Kada je u pitanju trenutni stupanj zastupljenosti AI-a u hrvatskom poslovnom ekosustavu, Martina zaključuje: 'Kada pričamo o utjecaju AI-a na poslovanje kompanija, vrijeme je da prestanemo samo govoriti o umjetnoj inteligenciji, već je potrebno krenuti s implementacijom AI rješenja i alata kroz razne industrije; to će biti najveća promjena koju će doživjeti poslovni ekosustav. Benefite njihove primjene osjeti nekolicina naših kompanija, no vrijeme je da AI doživi puno širu primjenu s ciljem optimizacije poslovanja.'