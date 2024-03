Ovo je Dora, osnivačica startupa koji razvija proizvod za pročišćavanje vode za piće

Zašto PIRYA?

Ime brenda je došlo spontano, pojašnjava Dora, i to u fazi kada su na umu imali jedan potpuno drugi naziv:

'Sjedili smo na kavi moj poslovni partner i ja i raspravljali o kreativnim aspektima brenda. U tom brainstormingu iskočio je naziv PIRYA. Čim se je izgovorilo znala sam da je to to. Naime, u južnoj Dalmaciji pirja znači lijevak, a što potpuno ima smisla zbog mog porijekla i oblika proizvoda. Slovo y mijenja slovo j te je tako postignuto da naziv brenda bude „naš, a svjetski“ što sam i htjela jer moja vizija je da PIRYA bude globalno prepoznata.'

Kako je danas razvijati hardver?

'Rekla bih da ovisi o tome što se razvija. Postoji puno kriterija po čemu je neki hardver kompleksnije razviti. Prije svega tu važnu ulogu igraju cijena i dobavljivost komponenti. Zatim, potreba za stručnjacima i za inženjerima. Dobar primjer izuzetno kompleksnog proizvoda je Rimčeva Nevera. Naš je proizvod, rekla bih, srednje zahtjevno razvijati. No, bez obzira na svu kompleksnost ja sam sklonija hardverima jer fizički proizvodi imaju tu opipljivu dimenziju koja otvara prostor za strast prema detaljima i dizajnu.



Danas su poduzetnici puno više orijentirani na razvoj softvera, kako se razvija IT industrija tako se na tom području otvara puno mogućnosti, no mene to baš naročito i ne zanima. Čak bi rekla za sebe da imam otpor prema novitetima u tom području, jer to sve za mene ide nekako prebrzo i donosi radikalne promjene', uspoređuje Dora.

Balans kao imperativ

'Paralelno s vođenjem vlastitog poslovanja, radim i za drugog poslodavca, što mi pruža priliku za daljnji profesionalni razvoj i iskustvo u velikoj korporaciji. Uz to, upravo završavam i drugi po redu magisterij. Naime, trenutno pišem diplomski rad, čija tema se bazira na analizi alternativnih izvora financiranja za startupove. Ovaj rad za mene nije samo akademski zadatak, već je i prilika za istraživanje ključnih faktora uspjeha u poduzetništvu, što će mi sigurno biti od velike vrijednosti u daljnjem vođenju vlastitog poduzeća. Ovaj period u mom životu zahtijeva mnogo odricanja i fokusa. Recimo, ja jako volim putovati, no sada, u ovoj fazi projekta morala sam se odreći tog zadovoljstva, što mi teško pada', kaže Dora.

Dodaje kako je za napredovanje na poduzetničkom putu potrebno i dosta hrabrosti jer je poduzetništvo prepuno rizika s kojima se treba znati i moći nositi. Iako Dora, kako kaže, trenutno nema potpune ravnoteže u balansiranju između različitih obveza, vjeruje kako će njezina upornost rezultirati postizanjem ciljeva i da će joj se uloženi trud isplatiti.

Dora sa svojim startupom ima jasan cilj. Prvi značajan korak ka njegovom ostvarenju bit će realizacija crowdfunding kampanje koju planiraju lansirati uskoro, a s pomoću koje namjeravaju dobiti globalni interes tržišta. To će biti i prva prilika za kupnju Piriyje, a startupu Creative water odskočna daska za pokretanje serijske proizvodnje, zaključuju iz ZICER-a.