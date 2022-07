Koliko je hladan svemir? Pa, manje no što vjerojatno mislite

Svemir je toliko velik i sadrži mnoštvo objekata - od super vrelih do nezamislivo hladnih - da bi trebalo biti nemoguće izmjeriti mu temperaturu. Ipak, postoji nešto što možemo uzeti kao mjernu jedinicu

Naravno, svemir je pun čestica i radijacije koje stvaraju temperaturu i toplinu. Koliko je, dakle, hladan svemir, postoje li njegovi dijelovi koji su potpuno prazni i padne li temperatura igdje do apsolutne nule?

Toplo, toplije, hladno, hladnije

Najtopliji dijelovi svemira nalaze se uz zvijezde, gdje postoje svi uvjeti za pokretanje nuklearne fuzije. Kad radijacija zvijezd dosegne dio svemira s puno čestica, stvari se počnu zagrijavati. Zbog toga je Zemlja puno toplija nego prostor između nje i Sunca.

Toplina dolazi od čestica koje vibriraju u našoj atmosferi pod utjecajem solarne energije, pa se međusobno sudaraju i distribuiraju tu energiju.

Blizina zvijezde i prisutnost čestica ne jamče toplinu, doduše. Merkur, planet najbliži Suncu, iznimno je vreo tijekom dana i smrznut tijekom noći, kad temperatura padne do -178 Celzijusovih stupnjeva. Na Uranu je još hladnije, do -224 Celizijusa, dok se Neptun smrzne do -214 C.

Tako nisku temperaturu Uran može zahvaliti sudaru s nebeskim tijelom veličine Zemlje u ranim danima njegovog nastanka, zbog čega oko Sunca kruži ekstremno nakrivljen pa ne može zadržati unutarnju toplinu.

Daleko od zvijezde čestice su toliko daleko jedna od druge da prijenos topline bilo čime osim radijacijom nije moguć, zbog čega temperature drastično opadaju. To područje nazivamo međuzvjezdanim prostorom.