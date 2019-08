'Klimatske promjene su dječja igra u usporedbi s teraformiranjem Marsa', tvrdi ugledni astrofizičar koji ima zanimljive ideje i za robotski porez

Ugledni britanski kozmolog, astrofizičar i stručnjak za rizike od kibernetičkih napada i pandemija, govori o opasnosti od klimatskih promjena, financiranju svemirskih letova, životu na Marsu i budućnosti u kojoj će umjetna inteligencija otimati posao ljudima

Britanski kozmolog i astrofizičar Martin Rees, suosnivač Centra za istraživanje egzistencijalnog rizika u Cambridgeu, nedavno je objavio novu knjigu 'On the Future: Prospects for Humanity' (O budućnosti: Izgledi za čovječanstvo) u izdanju sveučilišta Princeton. Povodom toga britanski Guardian objavio je s razgovor iz kojeg donosimo neke najzanimljivije odlomke.