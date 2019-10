Kamo ide Fortnite u drugom poglavlju? Doznajte tko stoji iza globalnog gejming fenomena i koji su im planovi

Fortnite nastavlja rasti, a nedavno je dobio i drugo poglavlje koje u već uspješnu formulu ubacuje niz interesantnih mehanika. Saznajte tko se nalazi iza jedne od najpopularnijih igara na svijetu i odakle im ideja za nju

Drugo poglavlje Fortnitea uvodi nekoliko promjena u Battle pass koje olakšavaju praćenje napretka kroz igru putem podsjetnika na ekranu tijekom samog igranja. Igrači također tvrde da su zadaci sada lakše izvedivi nego što je to bilo dosad. Battle pass košta 950 V-bucksa (valuta unutar igre), odnosno 9,50 dolara (63,45 kuna). Ako dovoljno puno igrate, jednim je Battle passom moguće zaraditi do 1500 v-bucksa, dajući igračima mogućnost financiranja dvije sezone jednom transakcijom.

Jedan od najvećih investitora Epic Gamesa je Tencent , kineski tehnološki div koji je isklesao zanat na publici čiji je pristup u igranju videoigara prilično drukčiji od zapadnjačkog. Tencent jako dobro zna kako pretvoriti igru u uslugu, a to mu je već jednom pošlo za rukom s trenutno najpopularnijom 'besplatnom' igrom na svijetu - League of Legends Riot Gamesa.

Igra koju danas znamo kao Fortnite prvi put je prikazana tijekom dodjele Spike Video Game Awardsa 2011., na kojoj je Cliff Bleszinski, bivši direktor dizajna u Epicu, predstavio grubi foršpan rane verzije. Fortnite: Save The World izvorno je bio osmišljen kao kooperativna pucačina iz trećeg lica temeljena na preživljavanju. Ona je umjesto borbe među igračima usmjerila fokus na suradnju i spašavanje ostatka čovječanstva.

Epic je do 2012. polako shvatio to da za privlačenje i zadržavanje igrača treba sustav napredovanja i predmeta - slično kao i u drugim RPG igrama. Te promjene su, doduše, dovele do odgode izlaska - igra je umjesto u studenom 2013. izašla tek u srpnju 2017. i to kao nedovršena beta verzija - stanja u kojem se nalazi i danas. Zbog neimpresivne i zastarjele grafike te nezanimljivog i nedovršenog koncepta izvorni Fornite nije impresionirao recenzente, što je rezultiralo kontinuiranom potragom za identitetom. Ono što je funkcioniralo jako dobro i što je privuklo hrpu igrača su sustavi opreme, napredovanja i gradnje.