Kakve bolesti muče astronaute? Ovo su iskustva s misije Polaris Dawn

To je fenomen koji pogađa otprilike 60 do 80 posto ljudi koji putuju u orbitu, iako astronauti rijetko otvoreno govore o tome. Simptomi su u rasponu od vrtoglavice i mučnine pa do povraćanja. Menon je rekla kako ih je iskusila sve.

Putovanje u svemir - s g-silama i dezorijentirajućim bestežinskim stanjem - može imati različite učinke na ljudsko tijelo, od neugodnih do vrlo opasnih. Američka svemirska agencija NASA već dugo zna za te bolesti i proučava ih.

Misija Polaris Dawn - petodnevno putovanje u orbitu koje je proveo privatni sektor - nastojala je produbiti to istraživanje, nadajući se da će otkriti neke od najproblematičnijih aspekata svemirskih letova.