Kakva poslastica! Stigao je nadograđeni Quake II iz 1997. godine

Glasine su bile istinite, Bethesda je najavila nadograđenu verziju legendarne igre Quake II. Najbolje od svega, Quake II možete zaigrati već danas i to na osobnom računalu te igraćim konzolama Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Oni koji posjeduju originalnu igru na GOG-u ili Steamu dobivaju besplatnu nadogradnju.

Igra dolazi i s originalnim proširenjima, Mission Pack: The Reckoning i Mission Pack: Ground Zero, a koja uključuju više od 30 dodatnih razina za jednog igrača i više od 20 mapa za borbe.

Tu je i potpuno nova ekspanzija pod nazivom Call of the Machine. Wolfenstein: New Colossus studio MachineGames (koji radi na igrici Indiana Jones) napravio je još 28 razina kampanje i potpuno svježu mapu za ovu ekspanziju.