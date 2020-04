Kako raditi od kuće i biti produktivan?

Mnoge su tvrtke u posljednjih mjesec dana uvele obvezu rada od kuće. Digitalni nomadi odavno su navikli na ovaj životni stil, međutim, šta je s onima koji se prvi put suočavaju s ovim izazovom? Evo nekoliko savjeta kako da i prilikom rada od kuće budete produktivni i efikasni, što je više moguće

4. Odredite dio svog doma koji će biti vaša „ured“ tijekom radnog vremena i tu obavljajte sav posao. Na vama je da odaberete hoće li to biti stol na terasi ili radni stol. Najvažnije je da vam bude udobno i da u potpunosti imate mir u kojem ćete moći na najbolji način obavljati svoje radne zadatke.

3. Iako vam rad iz kreveta može na prvu izgledati kao sjajna opcija, preporučljivo je da ga izbjegavate . Čitanje i odgovaranje na mailove ili pisanje nekog teksta dok ležite u krevetu dovodi do toga da radite usporenim tempom, a vrlo lako vam se može dogoditi i da zaspite. Ležeći položaj našem mozgu šalje signal da je vreme za opuštanje i da nema potrebe za visokom koncentracijom i „budnošću“. Ostatak organizma prati te signale, zbog čega postaje jako naporno ostati fokusiran i produktivan.

5. Prilikom svakodnevnog korištenja interneta, slanja mailova i pristupanja velikom broju web stranica za dolazak do potrebnih informacija, može doći do ugrožavanja sigurnosti vaših uređaja i podataka koje na njima čuvate. Zato je važno uređaj osigurati sigurnosnim softverskim rješenjem, kao što je Samsung Knox – platforma koja pruža zaštitu na više nivoa. Od trenutka kada je uređaj uključen, Knox je stalno u službi zaštite njegovog identiteta, kao i osobnih i profesionalnih informacija koje se na njemu čuvaju. Također, Knox pruža dvostruku zaštitu – od samog sklopa čipova uređaja, pa sve do instaliranih programa i operativnog sistema. Drugi nivo zaštite predstavlja Secure Folder aplikacija u kojoj je moguće sačuvati sve što želite samo za svoje oči te jedino vi kao korisnik imate pristup „svojoj skrivenoj kutiji“.

6. Ne zaboravite na fizičku aktivnost! Kao što se savjetuje da tijekom radnog vremena u uredu s vremena na vrijeme ustanete i prošetate, isto vrijedi i za rad od kuće. Radite pauze, protegnite noge, napravite kratke vježbe ili se dobro istegnite. Ovo je posebno važno ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da stolice koje koristimo kod kuće nisu namijenjene za cjelodnevni rad.