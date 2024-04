Kako obuzdati rojeve notifikacija na iPhoneu? Pokazat ćemo vam

Obavjesti na mobilnom telefonu su vrlo često korisne, no ako ih je previše, postanu prava pošast. Sve ovo postavlja pitanje treba li uopće dopustiti promotivne obavijesti na telefonima. U međuvremenu, moguće je donekle mirno živjeti sa svojim telefonom - potrebno je samo malo rada.

Vlasnici iPhonea imaju više načina za borbu protiv gomile obavijesti nego prije, no taj sustav nije nužno jednostavan. Upravo zato je potrebno dodatno objasniti kako iOS rukuje obavijestima te istaknuti korisničke opcije pomoću kojih je moguće preuzeti kontrolu nad njima.

Osnove

Postoje dva mjesta u iOS-u gdje semogu nalaziti vaše notifikacije: u nedavnim obavijestima ili u Centru za obavijesti. Nedavne obavijesti su ono što vidite kada probudite zaslon: ako prijeđete prstom od sredine zaključanog zaslona prema gore, otvorit ćete Centar za obavijesti koji sadrži sve vaše starije obavijesti.

Postoji nekoliko načina na koje možete doći do postavki obavijesti za bilo koju aplikaciju. Sa zaključanog zaslona ili Centra za obavijesti po obavijesti možete povući prstom ulijevo (ali ne skroz ulijevo - to će je odbaciti) i dodirnuti Opcije. Ovo će dovesti do nekih brzih radnji, uključujući opciju isključivanja obavijesti te aplikacije na jedan sat ili cijeli dan. Radi se o zgodnim načinima da ušutkate aplikaciju koja vas često pinga, a da se kasnije ne morate sjetiti ponovno uključiti njezine obavijesti.

Također ćete i vidjeti opciju za prikaz postavki. Dodirom na ovo vodite se do opcija obavijesti te aplikacije u izborniku sustava. Ovo je zgodan prečac, no drugi način da dođete do postavki obavijesti bilo koje aplikacije je odlaskom na Postavke > Obavijesti i dodirivanjem aplikacije koju želite.