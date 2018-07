Još jedan fijasko: Facebook svima razotkrio medicinske podatke sa zatvorene grupe

Zatvorena grupa na Facebooku koja okuplja žene s povećanim genetskim rizikom raka dojke nije bila privatna u mjeri u kojoj su njene članice mislile

Članice grupe postale su svjesne sigurnosnog propusta putem dodatka (ekstenzije) za web preglednik Chrome pomoću kojeg je bilo moguće u nekoliko minuta preuzeti podatke o tisućama članica. Nakon što je dodatak skrenuo pozornost na problem otkrilo se kako je sastav članstva bio dulje vrijeme vidljiv, a popis članica bilo je moguće preuzeti korištenjem sigurnosnog propusta vezanog uz Group ID.

U Facebooku su priznali kako su popisi članova grupa u suštini javni te kako praktično bilo tko može vidjeti naziv grupe i njene članove. Popisi članova grupa mogu biti tajni ako je tako naznačeno u postavkama, no to bi grupu učinilo nedostupnom pri pretraživanju. To je problem za grupe poput BRCA Sisterhood, koje aktivno potiču žene s mutacijom gena na učlanjivanje.

Čini se kako su u Facebooku promijenili postavke privatnosti nakon što su mediji objavili priču o BRCA Sisterhood, moguće već krajem lipnja, piše Verge.