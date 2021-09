Jesu li sigurni? NASA testira leteće taksije

Testni letovi dio su NASA-ine kampanje tijekom koje se ovakva eksperimentalna vozila motre tijekom leta te se odlučuje hoće li biti sigurna za putnike

NASA je počela s testiranjem vozila s električnim vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem (eVTOL ili electric vertical take off and landing), poznatijih kao 'leteći automobili', u suradnji s kalifornijskom kompanijom Joby Aviation. Testni letovi dio su NASA-ine kampanje tijekom koje se ovakva eksperimentalna vozila motre tijekom leta te se odlučuje hoće li biti sigurna za putnike.

Joby je osnovan 2009. te je prva eVTOL kompanija koja sudjeluje u NASA-inoj kampanji Advanced Air Mobility (napredna zračna mobilnost ili skraćeno AAM). Testni letovi počeli su u ponedjeljak 30. kolovoza na zračnom poligonu smještenom u Big Suru, a trajat će do 10. rujna.

NASA, kažu iz Vergea, neće biti pasivni promatrač - agencija će sakupljati podatke vezane uz 'performanse vozila i proizveden zvuk kako bi svoja nadolazeća letala mogla bolje dizajnirati i po potrebi modificirati'.