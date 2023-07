Jesu li ljudi postali taoci pametnih uređaja u vlastitim domovima?

Nakon što se obratio Amazonu, rečeno mu je da je dostavljač 'prijavio da je dobio rasističke uvrede' od njegova pametnog zvona na vratima. No prije nego što je tvrtka mogla istražiti ovu tvrdnju, Jackson je izgubio pristup svojim uređajima koje je kontrolirao putem Alexe.

Nedavni incident otkriva potpuno novu prijetnju koja ne dobiva toliko pažnje: kompanije koje proizvode ove uređaje . U svibnju ove godine Microsoftov inženjer Brandon Jackson tvrdio je da je iznenada bio isključen iz svog računa na Amazonu i naišao je na 'kuću punu uređaja koji nisu reagirali, tihu Alexu i puno upitnika'. Jackson je pretpostavio da se netko pokušao više puta prijaviti na njegov račun s pogrešnom lozinkom, no nije mogao pronaći nikakve dokaze za to.

Ova greška sugerira da bi kompanije mogle nastaviti isključivati pametne uređaje korisnika, i to iz bilo kojeg razloga, što je simptom tehnološke industrije koja dominira uslugama u oblaku i koja je omogućila velikim tehnološkim divovima kontrolu nad potrošačima u posljednjih nekoliko godina. Korisnici vjerojatno svakodnevno bivaju izbačeni iz softvera, ali to obično ne privlači pažnju kao Jacksonov slučaj, rekao je Jathan Sadowski , istraživač u Laboratoriju za nove tehnologije na Sveučilištu Monash u Australiji.

Na kraju je Amazon utvrdio da Jackson nije kriv. 'Trudimo se pružiti korisnicima izvanredno iskustvo, istovremeno osiguravajući da se vozači koji dostavljaju Amazonove pakete osjećaju sigurno', rekao je glasnogovornik Amazona za The Daily Beast. 'U ovom slučaju, našom istragom saznali smo da se korisnik nije ponašao neprikladno i izravno surađujemo s njim kako bismo riješili njegove zabrinutosti, istovremeno razmatrajući načine na koje spriječiti sličnu situaciju u budućnosti', naveli su.

Izvor: Društvene mreže / Autor: CBS New York

Dakle što se događa ako Alexa čuje kako netko kritizira tvrtku? Može li 'sud Amazona' staviti nekoga u 'zatvor uređaja'? Tisuće zaposlenika Amazona slušaju naše razgovore da bi poboljšali performanse Alexe, kako je izvijestio Bloomberg News 2019. godine. Lako je zamisliti to da bi mogli isključiti sve naše uređaje ako čuju da izgovaramo nešto što im se ne sviđa.

'Ideja zaključavanja nekoga bez pravilne istrage, što god to značilo, jest pravo privatne korporacije', rekao je Sadowski. 'Ovdje nema pravog postupka koji moraju slijediti u pravnom smislu. Nitko nije nevin dok se ne dokaže da je kriv po sudu Amazona', pojasnio je.

'Očekujem da će se ovakve stvari događati puno češće', rekao je Sadowski te dodao: 'Ljudi su stalno isključeni iz softvera koji koriste iz razloga koje stvarno ne razumiju i bez očiglednih uporišta za žalbe.' Ako se slučajno isključite s pametnog uređaja, možda nećete imati pravne načine zaštite, prema Sadowskom. S obzirom na monopol koji drži nekoliko poslovnih subjekata koji dominiraju našim domovima, to može biti zabrinjavajuće.

Ipak, Sadowski kaže da je malo vjerojatno da će tvrtke tako pažljivo pratiti naše riječi jer bi to zahtijevalo 'traženje malo signala kroz puno buke'. Međutim ove tvrtke već zaključuju što mislimo o proizvodu kombiniranjem svih naizgled bezopasnih informacija koje prikupljaju o nama, objasnio je, uključujući vrste predmeta koje kupujemo, sadržaj naših internetskih recenzija i ono što objavljujemo na društvenim mrežama, što je proces poznat kao analiza sentimenta, odnosno istraživanje mišljenja.

Za sada tehnološki divovi predstavljaju veću prijetnju jer predaju podatke prikupljene iz pametnih uređaja zakonodavstvu. Sudovi su naložili Amazonu da pruži ove informacije u više istraga ubojstava posljednjih godina (iako je tvrtka 2018. godine odbila dobrovoljno predati određene informacije kako bi zaštitila privatnost potrošača). Također je moguće da uređaji poput Alexe mogu informirati zakonodavstvo o ljudima koji se kreću ili napuštaju svoje domove kako bi zatražili nezakonite prekide trudnoće ili sudjelovali u prosvjedima.

'Sud može zatražiti informacije od tvrtke koja zna je li svjetlo uključeno ili isključeno', rekao je Bill Budington, stariji tehnički djelatnik u neprofitnoj organizaciji Electronic Frontier Foundation, za The Daily Beast. 'To se može vidjeti u kontekstu pretjerano zainteresiranih tužitelja za to u državama u kojima je zabranjen pobačaj.'